'Delicatessen': la última salvajada de Odegaard en triunfo de la Real Sociedad por LaLiga Santander [VIDEO]

Es, hasta aquí, la revelación de la Liga Santander 2019-20. Su regreso a España no puede estar siendo más fructífero con dos goles y dos asistencias, además de ser un indiscutible para la Real Sociedad. Martin Odegaard volvió a brillar en el triunfo del equipo en Anoeta, esta vez frente al Real Betis. El mediocampista se lució en el último tanto con un brutal pase 'picado' que terminó en el tanto de Portu.



Sobre los 58 minutos, el noruego regaló un exquisito pase de 'cuchara' para Mikel Oyarzabal, que se la bajó a Portu, quien de un remate potente de derecha puso el definitivo 3 a 1 de la Sociedad, que es cuarto en la clasificación con 16 puntos.

El noruego ha jugado 720 de los 810 minutos que ha disputado el equipo desde que arrancó la Liga.

Odegaard es consciente de que su principal objetivo, más allá de lograr un título o alcanzar un torneo internacional con el club Realista, es llenarle los ojos a Zidane y Florentino Pérez para ganarse un lugar en el Real Madrid de cara y ser el referente de la revolución joven en el futuro -que se espera no sea tan lejano.



El contrato que tiene Martin Odegaard con la Real Sociedad es por una temporada con opción a compra, por lo que el Madrid podría ir por él el próximo verano. La renovación con los merengues fue hasta el 2022 por lo que no tendrían ningún problema de tenerlo de regreso.

Su valor sube como la espuma

A la fecha, el valor de Odegaard en el mercado sería de 80 millones de euros, cuando el Madrid solo pagó por él 4 'kilos' en el 2015. "Estoy orgulloso de que no pagasen mucho. Para mí, es un poco locura las cifras de las que se habla hoy en día. No siento que valgo tanto dinero. Y cada día se paga más y más. No me gusta, para ser honesto", dijo el noruego en una entrevista con ESPN hace unas semanas.

► El ‘Día D’ de Zidane: si no gana contra el Galatasaray, asoma Mourinho en el Bernabéu



► Más problemas para el Madrid: aparece otra 'novia' para Eriksen y amenaza con ficharlo a costo cero



► De rechazar al Barcelona a vivir un calvario en Juventus: vuelven a pegarle a Matthijs de Ligt



► Noticia del día en Francia: Cavani aceptó fichar por el Atlético de Madrid y dejará el PSG