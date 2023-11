En el fútbol, la efectividad es un factor fundamental para poder definir cada partido y, de fallar en este aspecto, los resultados comienzan a jugar en contra en la temporada. Real Madrid tiene clara esta premisa y sabe que sus delanteros no han tenido el mejor papel en la primera parte de la campaña. La lesión de Vinicius Junior y el bajo rendimiento de Joselu lo harían forzar una búsqueda inmediata y hay un jugador que asoma como opción: Mauro Icardi. A pesar que la noticia parecía solo un rumor, el representante del argentino ha confesado que ya existen conversaciones con el cuadro merengue para hacerse de sus servicios.

“Todavía no hay ninguna oferta oficial. Estoy en Madrid ahora mismo (ayer). El Real no ha hecho ninguna oferta por Icardi. Todavía no han hecho una oferta oficial, pero estamos hablando con los responsables”, confesó el representante Elio Letterio Pino en Fanatik de Turquía.

En ese sentido, el agente sorprendió a más de un seguidor del club turco, así como madridistas, dado que se especulaba que Real Madrid no buscaría nuevos fichajes hasta el próximo mercado de verano (2024-2025). Asimismo, también se refirió sobre su regreso al país turco para poder hablar con directivos de su actual club Galatasaray, equipo con el que tiene contrato hasta el año 2026.

“Iré a Estambul el lunes para reunirme con Erden Timur, vicepresidente del Galatasaray. Veré el miércoles el partido Galatasaray-Manchester United de la Liga de Campeones. Por supuesto, también pasaré tiempo con Mauro. No puedo decir nada más por ahora”, agregó.

Mauro Icardi es jugador de Galatasaray de Turquía. (Foto: Getty Images)

En cuanto a los lesionados del conjunto de Carlo Ancelotti, Vinicius Junior no volverá hasta el mes de febrero por una lesión que sufrió con la Selección de Brasil, mientras que Arda Güler aún no ha podido debutar en el club. Tan solo están disponibles Joselu, Rodrygo y Brahim Díaz. Jude Bellingham juega en el mediocampo, pero se hizo presente con la cuota goleadora salvando al equipo de vez en cuando.





¿Cómo le ha ido a Icardi en la temporada?

Con 30 años, Icardi estaría cerca de volver a una de las ligas grandes de Europa (antes jugó en Inter de Milán y PSG). En la presente temporada ha tenido la oportunidad de disputar 20 partidos, anotando 15 goles (dos de ellas fueron en Champions League) y dando tres asistencias.

En el periodo 2022/2023, el argentino marcó 23 anotaciones y brindó ocho asistencias. Por ahora, el precio del jugador estaría valorizado en 15 millones, aunque el Madrid ha dicho que no ficharán a nadie en enero, el entorno del argentino asegura que existe comunicación. ¿Habrá una nueva novela en el ‘Viejo Continente’?

Real Madrid no quiere soltar a Ancelotti

Por otro lado, Florentino Pérez no se quiere quedar atrás y considera la posibilidad de presentar una oferta para prolongar el contrato de Carlo Ancelotti por dos temporadas más. No obstante, en Brasil el interés es firme por contar con los servicios del italiano, y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha presentado una propuesta que se vislumbra como el punto álgido perfecto para la carrera del DT. Esta incluiría la oportunidad de dirigir a talentos excepcionales y disfrutar de un mayor tiempo libre para compartir con su familia y amigos.

En el ámbito del Real Madrid, se reconoce abiertamente el interés y las negociaciones que el estratega ha mantenido con la Confederación Brasileña. Sin embargo, hasta el momento, no hay pruebas documentales que respalden un compromiso oficial por escrito entre las partes. Es importante destacar que, de existir tal compromiso, se consideraría ilegal, debido a que Ancelotti tiene un contrato en vigencia hasta junio de 2024 con la ‘Casa Blanca’. Además, cualquier formalización de un acuerdo con otro equipo antes del próximo mes de enero estaría supeditada a la aprobación por parte del club.





