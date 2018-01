Lo que era un rumor en los últimos días del mercado de invierno se ha confirmado este martes. No ha sido la publicación de Mauro Icardi en su cuenta de Instagram ni tampoco las declaraciones de su esposa y representante, Wanda Nara. Ha sido el propio Jorge Sampaoli, quien ha confesado a los medios de prensa que el delantero del Inter de Milán está cerca de irse al Real Madrid. Puede que no sea este 31 de enero – Zidane le ha pedido a Florentino Pérez que se fiche – pero sí es una garantía para la próxima temporada. Icardi está cerca.



Luego de una reunión entre Icardi y el técnico de la Selección Argentina, Sampaoli ha asegurado que el atacante puede llegar al Santiago Bernabéu. “Hablé con Icardi y le dije lo que a todos: que no se relaje, que sí va a estar convocado. Además ahora está cerca del Real Madrid”, aseguró el entrenador a su llegada al aeropuerto de Buenos Aires.



“Icardi está siendo observado y casi tentado por el Real Madrid ”, agregó Sampaoli. El capitán del Inter de Milán, Mauro Icardi, añadió leña al fuego en torno a las especulaciones sobre su posible fichaje por el Real Madrid, después de escribir en Instagram "poder decir adiós es crecer".



El delantero de 24 años, autor de 18 goles esta temporada con el Inter en la Serie A, suena como posible refuerzo del Real Madrid.



Icardi añadió asimismo, y también en la red social Twitter, las palabras 'Chauu Chauu', junto con un emoticono de una mano diciendo adiós.



El Inter afirmó que no se encuentra en negociaciones con ningún club por el delantero. Además, el entrenador 'nerazzurro' Luciano Spalletti insistió en que Icardi está comprometido con el Inter.



Después de un alentador inicio de temporada, el conjunto interista no gana desde el 3 de diciembre.



A 48 horas del cierre del mercado de fichajes en Europa, las palabras del capitán del Inter inflamaron la actualidad del club lombardo, que se haya en negociaciones con el París SG para la incorporación del también argentino Javier Pastore.