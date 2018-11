Mientras que el Real Madrid es goleado en Ipurúa, la prensa española especula sobre la posible llegada de Mauro Icardi a la capital de aquel país. El delantero es del gusto de la directiva del club, sus goles con el Inter de Milán no han pasado desapercibidos, pero hay un obstáculo que concierne al futbolista y que no gustaría a la directiva: su esposa y representante Wanda Nara, quizás la mayor razón por la que aún no viste de blanco.



De acuerdo a medios españoles, Wanda podría traer un conflicto entre lo que busca el Real Madrid de Icardi y el delantero. De hecho, la esposa y agente del futbolista siempre trae declaraciones picantes que no hacen que alimentar los rumores. sea cual fuera el caso. A diferencia de lo que profesa la institución (calma y seguridad), Wanda siempre genera problemas desde que el atacante argentino comenzó a tener importancia en Italia.



“Pese a las recomendaciones deportivas de hacerlo y este no es otro que su entorno. Wanda Nara es su pareja y a la vez su agente. No destaca por pasar inadvertida y algunos informes apuntan a posible fuente de conflicto, circunstancia que deja en nada la posibilidad de su fichaje", apuntan desde España con relación al fichaje del atacante de 25 años.



Real Madrid fue goleado por Eibar en su último partido, válido por LaLiga Santander. El equipo de Santiago Solari necesita de goles y quizás Icardi sea la solución para el mercado de invierno. ¿Pagará el Madrid los casi 100 millones de los que se habla de su pase?