¿Qué partidos se juegan este jueves 1 de febrero de 2024? Comienza un nuevo mes, pero el fútbol sigue en constante movimiento. Este día se anticipa vibrante con juegos que cautivarán a innumerables seguidores. Los torneos más destacados de Europa mantendrán su ritmo, con partidos clave en LaLiga de España, la Premier League inglesa y, como uno de los duelos más esperados, la Riyadh Season Cup, donde se enfrentarán Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi, quizá por última vez. En América, las ligas colombiana y argentina también ofrecerán enfrentamientos apasionantes. A continuación, te ofrecemos detalles sobre los equipos que jugarán, horarios, canales de televisión y cómo se puede ver la transmisión. ¡No te lo puedes perder!

Este jueves, para los amantes del fútbol, estará repleto de partidos emocionantes. En España, el Real Madrid se enfrentará al Getafe, el único partido en este torneo, que promete ser un choque de infarto, ya que los madrileños buscarán la victoria para asegurarse el primer lugar del torneo, que disputan con el Girona. Mientras tanto, en Inglaterra, habrá tres partidos cruciales: West Ham vs. Bournemouth y Wolverhampton vs. Manchester United. Este último encuentro es vital para el equipo de Erik ten Hag, que busca salir de una mala racha a toda costa.

Por la tarde, tendremos un enfrentamiento emocionante: Al Nassr vs. Inter Miami, Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi. Sin embargo, el portugués no jugará debido a una lesión, pero el argentino estará presente, tratando de romper la mala racha de las Garzas, que no han tenido un buen inicio de pretemporada, a pesar de contar con el uruguayo Luis Suárez en su delantera.

También tendremos los duelos del Preolímpico Sub 23, que entra en su etapa final: Colombia vs. Bolivia y Venezuela vs. Brasil. Por último, cerraremos el día con algunos enfrentamientos en Argentina y Colombia. En la Copa de la Liga, el partido más destacado será Boca Juniors vs. Sarmiento, seguido por Unión San Fe vs. Estudiantes y, finalmente, Central Córdoba vs. Godoy Cruz. En la Liga BetPlay, habrá tres partidos, siendo uno de los más importantes el de Atlético Nacional vs. Once Caldas.





¿Qué partidos se juegan hoy, jueves 1 de febrero?

LaLiga

Getafe vs. Real Madrid: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Premier League

West Ham vs. Bournemouth: 2:30 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Wolverhampton vs. Manchester United: 3:30 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Riyadh Season Cup (Amistoso Internacional)

Al Nassr vs. Inter Miami: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía Apple TV y MLS Season Pass.

Copa de Liga Argentina

Boca Juniors vs. Sarmiento : 5:00 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía Fantiz, AFA Play, ESPN y STAR Plus.

: 5:00 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía Fantiz, AFA Play, ESPN y STAR Plus. Unión San Fe vs. Estudiantes LP: 7:30 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía Fantiz, AFA Play y TyC Sports.

Central Córdova vs. Godoy Cruz: 7:30 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía Fantiz, AFA Play, ESPN y STAR Plus.

Preolímpico Sub 23

Colombia vs. Bolivia: 6:00 p.m. (horario de Perú) vía DSports (DIRECTV).

Venezuela vs. Brasil: 6:00 p.m. (horario de Perú) vía DSports (DIRECTV).

Liga BetPlay

Envigado vs. Boyacá Chicó: 3:00 p.m. (horario de Perú y Colombia) vía Fantiz, ViX y RCN.

Atlético Nacional vs. Once Caldas: 5:10 p.m. (horario de Perú y Colombia) vía Fantiz, ViX y RCN.

Junior vs. Medellín: 7:20 p.m. (horario de Perú y Colombia) vía Fantiz, ViX y RCN.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO

Luis Rubiales afrontaría juicio por besar a Jenni Hermoso