A pesar del paso del tiempo, el nombre de Mbappé continúa vinculado al Real Madrid. No importa cuántas veces se abra o cierre el mercado de fichajes. El jugador francés no ha llegado a un acuerdo de renovación con el PSG, como había expresado su intención, y Florentino Pérez lo sigue considerado como el objetivo principal para fortalecer al cuadro blanco durante, tal como lo expresó, hace unos días, José Manuel Otero Lastres, destacado directivo de los merengues. No obstante, en medio de esta situación, más adelante, podría surgir un obstáculo en el proceso de completar la transferencia del futbolista.

Desde la directiva del Real Madrid siguen confiando en cerrar a Mbappé el próximo verano, sin embargo, un cambio en la normativa FIFA con los agentes, podría dificultar su llegada.

Si las cosas siguen desarrollándose según lo previsto, Kylian quedará en libertad el 30 de junio de 2024, lo que le permitirá negociar como agente libre a partir del 1 de enero del mismo año. En ese momento, el Madrid intensificará sus esfuerzos para establecer contactos con el jugador.

“Si Mbappé llega en 2024 como espero, todo se hará correctamente. Sin que nadie pueda acusarnos de tener un pacto con él. Lo que dijeron el año pasado, con Al-Khelaïfi que dijo que había un acuerdo con el Real Madrid, es falso”, manifestó recientemente Otero Lastres al canal Remontada Blanca de Twitch.

El directivo reconoce que la situación actual es significativamente distinta a la que se presentó en el verano de 2022. En ese entonces, ‘Kiki’ también tenía la posibilidad de unirse al Real como elemento libre, pero optó por renovar su contrato con el Paris Saint-Germain por dos temporadas adicionales.

“Sufrió una presión muy grande del emir de Qatar y de Macron, que le dijo que no podía hacer eso. No tengo dudas de que si le preguntamos ahora, está arrepentido de esa decisión. (...) Zidane vino al Real Madrid con 29 años. Mbappé (de 24 años) va a venir al Madrid con cerca de 25 años”, agregó el dirigente.

Sin embargo, en medio de este contexto, se presenta un nuevo acontecimiento que podría afectar las aspiraciones de los del Santiago Bernabéu con respecto al jugador. Según informes del diario Marca, Kylian tendrá que encontrar un nuevo agente para gestionar su futuro.

Fayza Lamari, madre del deportista, quien hasta ahora actuaba como su representante, no posee la licencia necesaria conforme a la nueva regulación de la FIFA. De esta manera, la mencionada se vería impedida de concretar la transferencia de su hijo y tampoco tendría la capacidad de gestionar personalmente un acuerdo contractual.

Hasta el próximo mayo, no sería posible para Lamari obtener dicha licencia, ya que es en ese periodo cuando se administra el nuevo examen. Si se omite la regulación, podría enfrentar una denuncia ante la FIFA, lo que resultaría en sanciones tanto para ella como para el futbolista, además de implicar complicaciones para los clubes relacionados en el asunto.

En esta situación, la administración del Real Madrid deberá estar vigilante para identificar al próximo representante del delantero francés, con quien deberían programar reuniones en los meses venideros en caso de que no se renueve finalmente su contrato con el PSG.





¿Cuándo y cómo llegó Mbappé al PSG?

En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y se embarcó en negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, tenía la capacidad financiera para realizar una transferencia de gran envergadura. Después de varias semanas de negociaciones, llegó a un acuerdo con el cuadro rojiblanco por ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estableció en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una cantidad significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los informes, el acuerdo total ascendió a más de 180 millones de euros, lo que convirtió a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia.

El galo se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en la lucha por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR