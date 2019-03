Real Madrid quiere que se deteriore esa relación: el durísimo castigo que Mbappé se llevó en PSG

Real Madrid ha convertido a Kylian Mbappé en su máximo obsesión para el mercado de fichajes de verano. Desde la llegada de Zidane, en Valdebebas están muy atentos a lo que ocurra con el crack francés, como por ejemplo, las repercusiones que pueda tener el duro castigo que el PSG le ha impuesto.



Y es que debido a una tardanza a la charla técnica de Tuchel el año pasado en la previa del duelo ante Marsella, el PSG lo ha multado nada menos que con 180 mil euros que deberá pagar por violar las reglas éticas del club.

Mbappé ha firmado el documento como constancia de la falta y aceptando la multa que le impuso PSG, que informó que el dinero recaudado será destinado para la fundación del club. En Real Madrid creen que semejante decisión puede deteriorar la relación con 'Donatello' con el club capitalino.

Zidane y Mbappé

Preguntado por un posible interés por Kylian Mbappé, Zidane afirmó que "no voy a hablar. Sabemos de los dos jugadores que me estás diciendo, la calidad que tienen, los jugadores que son, pero lo que me interesa es el partido de mañana, nada más".



"No estoy aquí para poner cruces. Estoy aquí para terminar bien la temporada con todos juntos", afirmó el técnico 'merengue'.



► Cayó la leyenda: el gol de Ibrahim Traore a los 120' que eliminó al Sevilla de 'su' Europa League [VIDEO]



► Siguen sin entender: el extraño entrenamiento que tuvo el Atlético previo al duelo ante Juventus



► Así quedaron las llaves de cuartos de final de la Champions League 2019



► A bailar samba: las 20 transferencias más caras de futbolistas brasileños al Real Madrid [FOTOS]