Kylian Mbappé clavó una daga en el corazón de los hinchas del Real Madrid cuando, en mayo del año pasado, decidió renovar con el PSG hasta 2025. El delantero francés ya le había dado a Florentino Perez su palabra de que jugaría en el Santiago Bernabéu, pero terminó inclinándose por los petrodólares de Nasser Al Khelaifi. Ha pasado el tiempo y esa herida en el orgullo madridista parece haber sanado. Solo así se explica que los altos mandos del club español sigan obsesionados con los servicios de ‘Kiki’ para la siguiente temporada.

Según el popular programa El Chiringuito, la intención del Real Madrid por fichar a Mbappé es tan seria que está dispuesto a renunciar a la llegada de Erling Haaland, el delantero del Manchester City que cada fin de semana no se cansa de demostrar que es uno de los mejores del mundo.

“Mbappé, si se pone a tiro, sí. Haaland no está en los planes. No le va a cortar la progresión a Endrick. Es información, no opinión”, dijo Josep Pedrerol, el presentador del programa de la TV. Siempre según la citada fuente, el cuadro de LaLiga y el entorno del francés han reactivado las conversaciones de cara al 2023-24.

Eso sí, la cúpula madridista espera seriedad de parte del delantero francés. Prácticamente se le ha dado la última oportunidad. Mientras tanto, en el club de Chamartín ya sacaron la calculadora y hacen cuentas para que pueda darse la llegada del galo.

En esa línea, el Real Madrid está preparando un montante cercano a los 1.000 millones de euros para quedarse al futbolista del PSG asumiendo su contrato y pagando traspaso. Florentino Pérez estaría convencido de que es una operación estratégica para consolidar al equipo en el futuro.





¿En cuánto está valorizado Mbappé?





Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





¿Dónde empezó Mbappé como futbolista?





Kylian Mbappé comenzó su carrera en liga con el Mónaco el 2 de diciembre de 2015, jugando dos minutos como suplente ante Caen a la edad de 16 años y 347 días. El de Bondy completó un buen debut en Ligue 1 con su actual equipo, el PSG, al contra el Metz en su primera aparición el 8 septiembre 2017.





