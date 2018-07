Quieren pelearlo hasta el final. El Sporting de Lisboa no se conforma con las formas en las que ha salido del club Gelson Martins y por eso va hasta las últimas consecuencias con la FIFA y reclamará 100 millones de euros por el extremo portugués que fichó por el Atlético de Madrid.



Martins presentó una solicitud de rescisión de contrato con el club luso el pasado 11 de junio, a días de comenzar el Mundial de Rusia 2018. Al terminar la participación de Portugal en la Copa del Mundo, el extremo empezó a negociar con el Atlético de Madrid y, sin problema alguno, llegó a un acuerdo con los ‘colchoneros’ de Diego Simeone. Solo faltaba que ambos clubes llegaran a un acuerdo, puesto que el club pretendía una salida amistosa sin complicaciones.



No obstante, las negociaciones no fueron por buen puerto y el presidente del Sporting, Sousa Cintra rechazó las diversas propuestas y ofertas que los españoles ofrecieron. La primera de 15 millones de euros más la cesión definitiva de André Moreira, pero Cintra se mantuvo firme en la cifra de los 60 millones de euros. El martes los ‘colchoneros’ hicieron una última oferta de 20 millones más cinco millones por objetivos muy fácil de alcanzar, sin embargo el presidente lo único que hizo fue bajar su cifra a 40 millones, viendo así insuficiente la oferta presentada por el ‘Atleti’.



Ante la constante negativa del Sporting de Lisboa, el certificado internacional emitido por la FPF y Gelson Martins en Madrid, el club rojiblanco decidió presentarlo sin más dilación. Esta decisión enfadó a Sousa Cintra y pretende tomar acciones ante la FIFA.



Los lusos reclamaran 100 millones de euros por el jugador. Esto se debe a que la cláusula de rescisión del jugador era inicialmente de 60 millones de euros, pero la semana antes de solicitar su salida, el Sporting cambió la cláusula. El jugador pasó de tener un salario de 1,8 millones a 2,2 millones de euros por temporada, el pago de prima de abono a 1,5 millones de euros y la cláusula de rescisión subió a 100 millones de euros. ¿En qué terminará el caso?