Lionel Messi no solo es uno de los mejores jugadores del mundo, además, goza de la condición de ser un gran ser humano y no ha dudado en demostrarlo el último domingo tras la victoria del Barcelona ante el Athletic Club (2-0) por la Liga Santander.



El crack de los azulgranas, quien ya se encuentra en Mánchester para el Argentina vs. Italia de este viernes , hizo feliz un niño al firmarle la camiseta luego que el pequeño burlara la seguridad del Camp Nou tras el final del partido.



Tal como se ve en las imágenes, Lionel Messi vio venir al niño hacia él, se detuvo, espero que este baje el zipper de su casaca para enseñarle que lleva la albiceleste. Pese al acoso de la seguridad, el crack de los azulgranas no se inmutó.



La tierna imagen terminó con un abrazo de Messi para el niño. Como era de esperarse, las redes sociales que se llenaron de elogios para el argentino, quien este viernes espera rendir en el amistoso que medirá a su selección frente a Italia.