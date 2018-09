Lionel Messi no quedó en la lista final de los candidatos a ganar el premio FIFA The Best; sin embargo, diversos medios españoles aseguran su presencia en la ceremonia de este 24 de septiembre en Londres.

El argentino tiene posiblidades de levantar el premio Puskas luego del espectacular control y tanto que logró con Argentina ante Nigeria en el último partido de fase de grupos del Mundial Rusia 2018. Este no sería el único motivo.

Según explica Mundo Deportivo, Messi aprovechará para mantener una reunión secreta con Lionel Scaloni, entrenador interino de la Selección Argentina. El '10' del Barcelona no estuvo presente en los últimos partidos amistosos ante Guatemala y Colombia y, al parecer, tampoco lo estaría en los duelos ante Irak y Brasil.

Messi tiene la cabeza en Barcelona y al ser el único fijo en la 'Albiceleste', Scaloni cree que lo más adecuado es que el astro tenga los días en los que se disputa la fecha FIFA para pasar tiempo con su familia y descansar.

El medio español cree que no exista posibilidad que Messi vuelva a Argentina a menos que exista un partido oficial en el calendario. Scaloni le brinda su apoyo y buscará seducirlo para que regrese lo más rápido posible.