Messi se va del Barcelona: estos son los equipos que podrían ficharlo (y gratis) desde el 1 de enero de 2020

Lionel Messi ha encendido todas las alarmas en el FC Barcelona tras revelarse que una cláusula especial en su contrato le permite decidir en cada final de temporada si sigue o no siendo azulgrana. En esa linea, muchos imaginan ya al mejor jugador del mundo vistiendo la camiseta de otro equipo a partir del 2020.



Razón no les falta. El vínculo de Messi con el Barcelona reza que desde el 1 de enero de 2020, a pesar de que acaba el 30 de junio de 2021, el argentino puede negociar con el club que elija. En esa linea, serían solo dos los que estén en capacidad para afrontar su salario.



Se trata del Manchester City y PSG, dos equipos que ya intentaron ficharlo hace varios años y que no dudarán en ofrecer mareantes ofertas con tal de conseguir el 'sí' de Lionel Messi. Con el semejante poder económico que tienen, están en la posibilidad de asumir los 40 millones de euros que cobra el rosarino.

Lionel Messi tiene contrato en el FC Barcelona hasta junio de 2021. (Getty) Lionel Messi tiene contrato en el FC Barcelona hasta junio de 2021. (Getty)

Pero el Barcelona quiere que renueve

Las muestras de flexibilidad del Barcelona en el contrato de Messi obedecen a lo mucho que el club está agradecido con el jugador. Quieren que sea el dueño de su futuro, pero a la vez desean que siga siendo azulgrana más allá del 2021. De hecho, las negociaciones con el padre del futbolista para un nuevo vínculo comenzarían en noviembre de este año.



"Hay que pensar que Messi tenga una vida muy larga para que disfrutemos de su fútbol. No sólo los socios y aficionados del Barça, Messi ha conseguido traspasar las fronteras del club. Su trayectoria en el Barcelona va más allá de su fútbol, su relación con seguirá por siempre, nuestra intención es que sea un hombre de un solo club, siguiendo el ejemplo de Pelé con el Santos, pero mucho más grande porque es el mejor jugador de la historia", dijo Bartomeu hace unos meses en entrevista con ESPN.

► ¡Alerta! Entorno de Messi confirma fin de contrato en 2020, se iría gratis, pero deja luz de esperanza



► El XI ideal de los 'prestados' a LaLiga Santander 2019-20 [FOTOS]



► Messi hace sudar frío al Barça: preocupación en la directiva por su salida en junio 2020 (y gratis)



► El rey del recurseo: la nueva faceta de Ronaldinho tras tres años de haber dejado el fútbol