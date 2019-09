No era tan terrible: "Mateo se me enojó por lo que dije que era de otro equipo y que no era del Barcelona"

Lionel no es el mejor de la familia para muchos. Mateo Messi se ha convertido en un ídolo por sus travesuras e excentricidades. Los videos de Antonela Roccuzzo dan rápidamente la vuelta al mundo y casi siempre lo tienen como protagonista, más aun luego que el jugador del Barcelona haga una revelación.

"Pateábamos y me decía 'yo soy del Liverpool, yo soy del Liverpool', que le ganó a ustedes. Por eso digo que no se da cuenta todavía. Entiende un poquito. Bah, con el Valencia también me cargaba: ¡Te ganó el Valencia, eh!", explicó 'Lio' hace unos meses revelando las locuras de Mateo.

Sin embargo, en conversación con Diario Sport, Messi se retractó y explicó que su hijo si era fanático del Barcelona y que incluso se había molestado con él luego que cuente que festejaba los goles de otros equipos.

"Mateo se me enojó por lo que dije que era de otro equipo y que no era del Barcelona" , explicó el delantero del Barza.

Hace unas semanas, en el primer partido de LaLiga, en redes sociales se mostraron imágenes que hacían alusión a un supuesto "grito de gol" del segundo de los Messi a favor del Real Betis, esto fue completamente falso.

"Incluso cuando dijeron que gritaba el gol del Betis, era mentira. Fue una jugada nuestra que pegó en la red de atrás y se creyó que había sido gol. Gritó gol pero cuando lo veía también se quejaba diciendo que no era hincha del Betis, sino del Barsa", explicó Lionel.

"Empieza a entender cada vez más cuando perdemos, qué es perder y lo que significa para mí o para el equipo. A parte, no les gusta perder a nada. Son muy competitivos", agregó.

Messi logró abrirse del todo e incluso reveló infidencias de su relación con Antonela. "Sí, lo es todo para mí. Tenerla al lado me simplifica muchísimas cosas. Nos conocemos de hace mucho tiempo, me conoce a la perfección. Sabe cómo entrarme en cada momento, especialmente en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular".

