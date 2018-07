El fichaje del año fue Cristiano Ronaldo a Juventus . El portugués dejó el Real Madrid , equipo que parecía nunca dejar, y viajó a Italia para iniciar una nueva historia en el fútbol. Su salida puso en tela de juicio la pregunta ¿aun existe algún jugador que se quede siempre en un equipo? Hay uno: Lionel Messi .

Es imposible que no entre a nuestra mente la posiblidad de ver al '10' del Barcelona con otra camiseta luego de los sucedido con Cristiano. Se lo preguntaron a Jospe Vives, portavoz del FC Barcelona.

"No me puedo imaginar esa situación, que Messi no esté con nosotros. Me estoy poniendo nervioso ya porque están siendo muchos días sin fútbol. Esta situación, aquí, nosotros no nos la imaginamos", respondió Vives.

Messi debutó con Barcelona en el 2003 y desde ese momento no ha parado de cosechar una historia llena de éxitos y buenos momentos en el Camp Nou.

Cristiano Ronaldo dejó el Real Madrid por 100 millones, cuando tenía una cláusula de unos 1.000 millones ¿sucederá alguna vez lo mismo con Messi ?