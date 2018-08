Barcelona no tuvo problemas para iniciar con el pie derecho la Liga Santander y venció con un claro 3-0 al Deportivo Alavés en el Camp Nou. Messi anotó un doblete y fue la gran estrella del partido. Valverde no evitó comentar su actuación.

"Leo nos acostumbra. Luego quieres que cada día se saque un conejo de la chistera. Es una suerte poder vivir el fútbol en la época en la que Leo está jugando", soltó el DT azulgrana.

Barcelona pasó algunos apuros ante el Alavés y recién pudo romper el cero a los 64', gracias a un tiro libre de Lionel Messi que sorprendió a todos porque la mandó debajo de la barrera.

"No tenía ni idea de por dónde la iba a tirar. Ya le hizo el 2-1 al Alavés de la manera en que hoy se fue al palo. Él ve lo que no ve nadie. Ves que da un pase y no sabes dónde va a ir y él sí que lo sabe. Lo hace mejor de lo que cualquiera imagina", expresó Valverde.

El entrenador del Barcelona también se refirió a la capitanía de Messi y su situación en el equipo, ahora que no está Andrés Iniesta.

"No ha cambiado mucho. La asunción de liderazgo de Leo en el equipo se ha hecho siempre. Cuando sale Iniesta del equipo no le afecta tanto en ese aspecto a Leo, Busquets o Piqué porque ya tenían ese liderazgo".

El siguiente partido del Barcelona será el próximo sábado en campo del Real Valladolid, desde las 3:15 pm, de Perú.