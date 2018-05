El centrocampista español Xavi Hernández , actualmente en el Al-Sadd catarí, dijo este jueves que su excompañero en el Barcelona Lionel Messi es el mejor futbolista de la historia y que puede jugar de Xavi, de Sergio Busquets, de Andrés Iniesta y de Luis Suárez.



" Messi puede hacer de Xavi , de Busquets, de Iniesta, de Suárez... Lo hace todo bien. Si lo pones de central, pues también sería el mejor zaguero central del mundo. Si te quiere quitar el balón, te lo roba. Si se propone driblearte, te driblea. Si quiere dar un pase, da la mejor asistencia del mundo. Si patea los tiros libres, te los mete por el ángulo", dijo Xavi al diario La Nación.



"Es un futbolista incomparable. Es como Maradona en su época, como Pelé en su época. En presente ya es el mejor futbolista de la historia. Messi es el mejor. Mejor que Iniesta, que Xavi , que Busquets. ¿Por qué? Porque domina todas las facetas del juego. Lo que decíamos antes, Messi puede hacer de Xavi, pero Xavi no puede hacer de Messi. Y así con el resto de los jugadores", añadió.



Para Xavi , el capitán albiceleste debería recibir todos los años el Balon de Oro.



Además, sostuvo que "no le hace falta" ganar un Mundial para ser el mejor de la historia porque, a su criterio, ya lo es.



"No he visto a nadie mejor que él. Entiendo la consideración por (Diego) Maradona, ha sido y es el ídolo de todos. Lo que hizo con la Argentina todavía supera a la generación actual de jugadores, por eso hay gente que dice que Messi no hizo lo que logró Maradona. Lo entiendo, pero a nivel futbolístico, Messi hace lo que hacía Maradona 30 años después. En 2018 cuesta el doble, desde lo táctico, lo físico, lo técnico y lo mental", afirmó.