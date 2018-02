Yerry Mina debutó con el Barcelona y la anécdota ha quedado en el pasado. Ahora el colombiano debe ganarse un lugar en el Barcelona y no por las lesiones u suspensiones de sus jugadores, como ha sido el caso de Piqué y Umtiti en la pasada semana. Barza mira como el Atlético de Madrid se acerca silenciosamente en La Liga y Messi y compañía han tenido una cumbre para hablar sobre la situación del club para el sábado, así como el próximo martes frente al Chelsea por la Champions League. Así es la situación en la interna culé.



Yerry Mina no será de la partida frente a los ‘Blues’ por los octavos de final del torneo más importante en Europa a nivel de competiciones, pero sí lo hará ante el Eibar. Ernesto Valverde no pretende forzar a Piqué para el duelo liguero, sino ante el encuentro en Stamford Bridge. Por ello, el seleccionado colombiano tendrá una nueva oportunidad para afianzarse en el plantel, pese a haber tenido varios errores en salida, algo que preocupa a los jugadores.



Conoce un poco más de la vida de Yerry Mina. (Video: Fernando Falco)

Ante esa situación, Barcelona y el resto de jugadores habrían hablado con Yerry Mina sobre sus pases errados en salida. Ese tema no va con el ADN culé, especialmente cuando uno se trata de arriesgar más de la cuenta. La máxima catalana es salir con buen pie, abrir el campo y generar espacios en ataque, no forzándolos desde la defensa, tal como se vio en el último encuentro liguero frente al Getafe. Así no puede ser, tal se lo ha sabido decir Messi y más.



Barcelona enfrenta el sábado (10:15 a.m. hora peruana) al Eibar con todos sus titulares para mantener esa ventaja sobre sus más cercanos rivales. Real Madrid, por su parte, juega el domingo ante el Real Madrid en el Benito Villamarín.