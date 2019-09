¡No Sergio, no! El 'spoiler' de Ramos en 'The Best' del que todos se están riendo... ¡Plop!

► Luis Suárez: de las noches de alcohol, a convertirse en el mejor '9' del mundo por una promesa de amor [PERFIL]



La ceremonia del 'The Best' de la FIFA no solo dejó la coronación de Lionel Messi como el mejor jugador del planeta. Entre las cosas curiosas del evento en Milán, también quedó registrado un hecho curioso del cual Sergio Ramos ha sido el protagonista.



El defensor del Real Madrid adelantó por error en una pregunta de una reportera que él iba a formar parte del XI ideal FIFPRO que también fue reconocido en The Best. Sin duda, un 'spoiler' que no ha dejado indiferente a nadie en redes sociales.

“La verdad que estar aquí es un privilegio enorme, volver a estar en el ‘once’. Es un premio al trabajo y al sacrificio, es un momento para disfrutar”, aseguró Ramos en la alfombra verde previa a la ceremonia en la que Messi, 'su majestad', se llevó el galardón de The Best por primera vez en su carrera.



Sergio Ramos ha ganado cuatro Champions League con el Real Madrid. (Getty) Sergio Ramos volvió a ser parte del XI ideal del año de la FIFA.

"Lo más importante para mí son los premios colectivos, pero también es una noche muy especial para mí. Vinieron mi mujer y dos de mis hijos. Son unos enamorados del fútbol y están muy felices de estar aquí, y es muy especial compartirlo con ellos", sostuvo Lionel Messi, crack del Barcelona, segundos después de la coronación.



En rueda de prensa, a Messi le preguntaron por el momento del Barcelona, que viene de perder 2-0 frente al Granada y que acumula su segunda derrota en LaLiga Santander. "Hemos arrancado mal, hay que encontrar nuestro juego y nos han llegado fácil. Hay que reaccionar y debemos mejorar mucho", sostuvo el internacional con la Selección de Argentina.

