Una nueva joya en Cataluña. Este lunes, el FC Barcelona anunció el fichaje de Mikayil Faye, central de 18 años que llega proveniente del Kustosija de Zagreb. El jugador senegalés costó 1,5 millones de euros e iniciará su camino en el filial Barça Atlètic; sin embargo, Xavi Hernández le dará la oportunidad de entrenar y jugar con el primer equipo durante la gira por USA. Su contrato es por las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2027.

La cláusula de rescisión que le ha puesto la directiva blaugrana al jugador es de 400 millones de euros. Una cifra muy alta considerando que se trata de un futbolista nacido en 2004 que llega para el filial culé. Pero que habla de la esperanza puesta en Faye, quien está muy emocionado con el salto que dio en su carrera.

“Estoy muy feliz. He cumplido el sueño de mi infancia. De pequeño tenía fotografías del Barça en mi habitación... estoy cumpliendo un sueño. Lo daré todo en el campo y fuera del terreno de juego por el club, que ha confiado en mí. Soy central y mi ídolo era Mascherano, era muy duro y fuerte mentalmente, también me he fijado en Piqué y en Araujo”, comentó a los medios del club.

Su representante, Juanma López, histórico central del Atlético de Madrid, llegó a negociar con clubes como Chelsea, Manchester City, Borussia Dortmund, Leipzig y Milan, pero le gustó más la propuesta blaugrana, además de que el jugador era fanático del club. Cabe destacar que Mikayil cumplirá 19 años el próximo 14 de julio, poco antes de viajar hacia Los Ángeles con el equipo.

Así presentó el Barça a Faye

El club lanzó un comunicado oficial para anunciar el fichaje de su nueva joya. “Nacido en Sedhiou (Senegal) el 14 de julio de 2004, Mikayil Faye se formó como jugador en el Diambars FC de la Liga de Gambia. Sus buenas actuaciones hicieron que el NK Kustosija de la segunda división de Croacia se fijara en él. Con el equipo croata ha jugado un total de 13 partidos, 11 de ellos como titular”, apuntó.

También destacó las habilidades de su nuevo futbolista, a quien le han depositado toda su confianza. “Faye se caracteriza por ser un central zurdo, bien dotado físicamente, veloz y con buena salida de pelota. Faye es internacional con la selección de Senegal Sub 17″, concluyó.





