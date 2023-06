Hace unos días se generó un revuelo mediático por las declaraciones de Kylian Mbappé, donde reveló su deseo de no continuar en el París Saint Germain cuando finalice su contrato en junio del 2024. Si bien desde la interna del equipo parisino intentarán hacer las movidas correctas para cambiar la historia a su favor, los clubes que tienen el poder adquisitivo para seducirlo ya comienzan a frotarse las manos. ¿El Manchester City podría ser uno de ellos? Pep Guardiola aclaró el panorama.

El director técnico catalán estuvo en su país en el marco del torneo de golf ‘Legends Trophy’ que se organiza en el Empordà Golf Club y fue abordado por los medios de comunicación. Entre las muchas preguntas que recibió, fue consultado sobre la posibilidad de que los ‘Citizens’ se animen a hacer una propuesta formal por ‘Kiki’, algo que, con el dinero que tienen, no sería descabellado.

Sin embargo, Pep fue claro y conciso sobre este tema, sin dejar espacio a mayores especulaciones. “No estamos en la carrera por Mbappé. Ya saben adonde quiere ir”, manifestó, dejando entender entre líneas que el delantero francés ya tiene un destino claro y ese es el Real Madrid.

Y es que valgan verdades, los coqueteos de Mbappé y el club ‘blanco’ se han sostenido a lo largo de las últimas semanas, por lo que la posibilidad de que termine jugando en el estadio Santiago Bernabéu se hace cada vez más fuerte. Si no es ahora, podría darse a mediados del próximo año si es que no llega a extender su vínculo con el PSG.

Por otro lado, Guardiola se refirió al triunfo de España sobre Croacia en la final de la UEFA Nations League, donde los dirigidos por Luis de la Fuente se llevaron el título en la tanda de penales (5-4). “No vi el partido. Vi el Barcelona de basket. Felicitar a la Selección porque ganar siempre es muy difícil. Eché de menos algún comentario sobre Luis Enrique porque él llevó al equipo hasta esta Final Four”, añadió.

Asimismo, se tomó el tiempo para opinar sobre el FC Barcelona y el presente que atraviesa con Xavi Hernández en el banquillo. “El Barça tiene un entrenador cojonudo, que conoce la casa y sabe de qué va este invento. Mi etapa como entrenador se acabó”, agregó, dejando en claro que no tiene pensando volver a dirigir a los culés.

Finalmente, en referencia a la decisión de Lionel Messi de dejar el fútbol europeo para jugar en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), Pep no ahondó demasiado en el tema y le deseó mucha suerte en esta última etapa de su carrera. “Si ‘Leo’ ha decidido ir a Miami, seguro que le irá bien”, puntualizó.





La postura del PSG sobre la decisión de Mbappé

A pesar de haber hecho público su deseo de irse del París Saint Germain cuando termine su contrato, en el Parque de los Príncipes no están dispuestos a dejar que Kylian Mbappé de marche con tanta facilidad. El panorama es confuso y dependerá de cómo se mueven en estas semanas.

La idea del PSG es que, si no logran convencerlo de que se quede un año más tras el 2024, la última opción sería vencerlo ahora. Si es que el francés se va en junio del próximo año como agente libre, no les dejará ni un solo euro y eso no es algo que en la interna lo hayan contemplado. Veremos cómo termina esta novela que cada vez se hace más larga.





