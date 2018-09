Luka Modric logró un hecho sin precedente en Rusia 2018, llevar a la Selección de Croacia a su primera final en una Copa del Mundo. Cuando parecía estar cerca de la gloria, apareció Francia con su jerarquía para quitarle el sueño. Un golpe duro difícil de superar.

En una entrevista publicada este viernes con el sindicato de jugadores profesionaes (FIFPro), Modric reveló las esperanzas y ganas que tenía de poseer el trofeo en sus manos. "Teníamos tantas ganas de hacer algo grande con Croacia, que después no ha sido fácil recuperarse", declaró



"Cuando llegamos a Croacia y vimos a todo el mundo, estábamos más que sorprendidos. Fue tan emocionante compartir toda esta alegría con nuestros compatriotas, que nos mostró hasta qué punto lo habíamos hecho bien en la Copa del Mundo. Estábamos muy orgullosos", señaló Modric, finalista del Mundial ante Francia, en una entrevista realizada el lunes en Londres, cuando recibió el premio de la FIFA al mejor jugador del año.



Elegido además mejor jugador de la UEFA de la pasada temporada, Modric está entre los favoritos para ganar el Balón de Oro el 3 de diciembre.



"Solo tuve tres semanas de vacaciones, si lo podemos llamar vacaciones, nunca había tenido tan poco tiempo desde que juego a fútbol", señaló el medio del Real Madrid, vigente triple campeón europeo.



"La primera semana la pasé celebrando, primero en Zagreb y después en nuestras ciudades respectivas. No fue fácil recuperarse tras estos momentos cargados de emoción, pero ahora me siento cada vez mejor, solo tengo que jugar algunos partidos para recuperar mi mejor nivel", añadió el futbolista de 33 años.