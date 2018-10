Tendría los días contados fuera del club. No es porque no sea un gran activo del Real Madrid en la actualidad, sino por su salario y peso – con la salida de Cristiano Ronaldo - no ha mejorado en el presente y seno del equipo de Julen Lopetegui. Luka Modric es ‘The Best’, aunque no lo demuestra en el campo de juego en el comienzo de la temporada. Quizás es muy pronto para comenzar a criticarlo, pero en ‘El Chiringuito’ ya han mencionado que podría verse su salida del club para la próxima temporada y no habría trabas como en agosto.



Como se sabe, Luka Modric ha tenido la propuesta del Inter de Milán, institución que lo buscaba por dos temporadas para que luego emigre hacia China. En el plan del equipo italiano era acomodar al mediocampista a un plantel, en donde juegan compañeros suyos de la Selección de Croacia, como el caso de Ivan Perisic y otros más. Ahora, en medio de la meditación del Real Madrid en su partida, Modric vería con buenos ojos ir a la liga italiana.



Modric no está siendo el eje de Julen Lopetegui, pese a que el problema del Real Madrid radica más en el gol que en la generación de fútbol. El seleccionado balcánico está siendo criticado por la prensa de España, dada su condición de mejor futbolista del mundo. No obstante, fiel a su estilo, Luka no declara nada al respecto y solo se dedica a entrenador con el club.



Modric no sería el único jugador del actual equipo que podría fungir como moneda de cambio en el próximo verano, a él se unirían Marcelo, Dani Carvajal y Benzemá, quien ya habría agotado la paciencia de las altas cúpulas del club.



En caso de concretarse, Luka pondría fin a un ciclo de siete temporadas como merengue, donde ha ganado una Liga, una Copa, dos Supercopas, cuatro Champions League, tres Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa.