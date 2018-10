El camino de Luka Modric tiene dos bifurcaciones: una con dirección al Santiago Bernabéu y otra con destino a Barajas con destino a Italia. Hace meses, en medio del mercado de fichajes de verano en Europa, el Real Madrid respiró tranquilo, sabiendo que el croata no se movía de la capital española y que, pese al interés de irse a jugar al Inter de Milán, decidía quedarse en el Madrid para tomar mayor protagonismo, tras la salida de Cristiano Ronaldo.



Han pasado los meses y todo parece haber cambiado, al menos hasta ahora. Luka Modric no es titular indiscutible para Julen Lopetegui en este tramo de la temporada y el rendimiento del croata no es el más óptimo en el equipo, tras su buen Mundial. En ese sentido, el Real Madrid ya no pondría trabas a la partida del balcánico, siempre y cuando… ¡se fiche a otro!



El Real Madrid estudia perfiles y situaciones de los mejores jugadores del mundo. Definitivamente hay caja en la entidad madridista, luego de que no se haya gastado mucho dinero en las últimas temporadas para fichajes. En ese sentido, solo falta definir el nombre del futbolista. ¿Neymar? ¿Mbappé? ¿Hazard? Hay muchos jugadores en lista.



En conclusión, Real Madrid dejará irse a Modric cuando se asegure a otro jugador. Sea como fuere, lo cierto es que el mes de enero no es un periodo en el que a los jugadores les agrade la idea de cambiar de aires y tampoco a los clubes dejar escapar a sus estrellas a no ser que sea por causa mayor, por lo que la operación se tercia complicada.



Veremos cómo termina la situación de Modric o si, en caso de no tener final, se alarga hasta los meses de verano, donde se vuelven a abrir las puertas del mercado de traspasos.