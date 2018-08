Ninguno se va. Julen Lopetegui ofreció una conferencia de prensa previo al duelo ante la Roma por la International Champions Cup, en la que aseguró que tanto Luka Modric como Mateo Kovacic "van a estar muy contentos de estar en el Real Madrid ".

Sobre Modric, más allá de conversaciones "privadas", dijo que "no tenemos la más mínima duda de que va a seguir jugando con nosotros como hasta ahora y que va a seguir jugando de manera maravillosa con nosotros".



Mientras que en cuanto a Kovacic y un supuesto rechazo a seguir, Lopetegui explicó que "realmente no tengo constancia de nada sobre que se haya declarado en rebeldía, se ha entrenado con los compañeros y no ha habido ningún problema. Es un jugador que me encanta y estamos encantados de que esté con nosotros. Soy un entrenador convencido de la calidad de la plantilla que tenemos".

Luego de enfrentar a los romanos, Real Madrid regresa a su concentración en la capital española para preparar el choque contra Atlético de Madrid, del próximo miércoles 15 de agosto, por la Supercopa de Europa.



En tanto, AS Roma también cerrará su gira con este duelo y luego se centrará en su debut en la Serie A de Italia, ante Torino, el próximo domingo 19 de agosto.