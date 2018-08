El entrenador madridista Julen Lopetegui se mostró satisfecho con la evolución del equipo en estos días y indicó que se siguen "dando pasos adelante en la preparación" del conjunto, además de que se refirió a la situación de Luka Modric , quien suena muy fuerte en el Inter de Milán tras declaraciones de su técnico.



"Ya lo contestó el presidente, no tengo mucho más que añadir. Modric es un jugador extraordinario, le esperamos con los brazos abiertos. Hablé con él tras su excelente Mundial y nos encomendamos a la vuelta, el día 8, para empezar a trabajar para ver si puede estar el 15 de agosto en el primer gran objetivo de la temporada (la Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid)".



Y prosiguió: "Le comenté que es un jugador que me apasiona, me encanta. y él lo sabe. Estará encantado de la propuesta que se va a encontrar. Va a ser feliz jugando al fútbol, como ya lo era, en el Real Madrid. Luka es jugador del Madrid y lo seguirá siendo, no tengo dudas. Lo hemos disfrutado y lo seguiremos disfrutando".



Con respecto a la pretemporada, el técnico vasco afirma que el balance es positivo. "Estamos trabajando mucho, como es normal en esta época del año, con intensidad y con cansancio acumulado. Estamos quemando etapas, tanto físicas como tácticas, cogiendo nuevos conceptos y consolidando cuestiones de juego colectivo y de situaciones tácticas que trabajamos día a día", comentó Lopetegui en declaraciones a los medios de prensa.



Para el exseleccionador nacional, que afronta su primera temporada al frente del actual campeón de Europa, el "objetivo principal en pretemporada es prepararse para los partidos oficiales y llegar de la mejor manera posible a nivel colectivo e individual".



Además, se refirió a la incorporación de Albert Celades a su equipo técnico. "Evidentemente, estamos contentos. Nos va a ayudar muchísimo en todo el trabajo de preparación del equipo, en todo lo que hagamos en el campo y fuera de él. Estamos encantados de que se incorpore a nuestro cuerpo técnico", añadió para acabar. El Madrid ahora enfrenta el martes a la Roma.