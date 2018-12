Lo anticipó. Pese a que no pudo conquistar con su selección el Mundial Rusia 2018, muchos hinchas y jugadores estaban seguros de que si alguien se llevaría el Balón de Oro este año, ese sería Luka Modric. Y más aún sus compañeros del Real Madrid , que se vieron beneficiados con la gran actuación del croata sobre todo en la Champions League. Uno de los que confiaba en ello era Raphael Varane.

En una entrevista que concedió para 'Telefoot', Modric reveló la confesión que le hizo el central francés, luego de la final de la Copa del Mundo.



"Hace poco me recordó lo que me dijo el día de la final del Mundial: Que pese a no haber ganado el Mundial, con un poco de suerte iba a ganar el Balón de Oro", contó Luka, quien dijo sobre Varane que "es uno de los mejores del mundo".

Luka Modric, quien finalmente no solo se quedó con el Balón de Oro, sino también con el premio 'The Best' que otorgó la FIFA, tuvo palabras de elogio para su exentrenador Zinedine Zidane y su compañero Karim Benzema.



De hecho, contó que Zidane lo felicitó por la obtención del galardón entregado en París. "Me envió un mensaje. Siempre hemos tenido una buena relación. Me ayudó mucho en mi carrera", apuntó.



Mientras que sobre Benzema aseguró que "es una gran persona y un goleador. La gente no se da cuenta de lo bueno que es. Su trabajo es de gran importancia para el Real Madrid", señaló el croata.