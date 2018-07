Los hinchas del Liverpool recuerdan, para mal, la pasada final de la Champions League 2017-18. Y es que cayeron 3-1 ante Real Madrid en el Estadio Olímpico de Kiev y tuvieron a su máxima estrella Mohamed Salah menos de un tiempo debido a una falta que le cometió Sergio Ramos. El egipcio quedó enganchado al defensa español y sufrió una grave lesión en su hombro izquierdo.

Es más, Salah se perdió el primer partido del Mundial Rusia 2018 ante Uruguay. Ahora el atacante está bien, pero Klopp aún recuerda ese mal episodio hacia 'Momo'. Al técnico de los 'reds' le consultaron nuevamente por lo hecho por Sergio Ramos y tuvo muy duras palabras hacia el defensa merengue. ¿Habrá algún tiempo de respuesta desde España?

"¿Quieren que abra de nuevo esa botella? Es una acción-reacción-acción y no me gustó para nada. Si echas para atrás el recuerdo piensas que ( Ramos) fue despiadado y brutal. No creo que nos vuelva a ocurrir algo parecido eso que le pongan un codo en la cara a Karius y lancen al suelo a nuestro delantero como si fuese un luchador", sostuvo Klopp.

Asimismo, dio a entender que el popular 'Camero' varias veces le entra mal a sus rivales. "Si juntas todas sus situaciones, verás un montón. Es como si el mundo esperara que yo fuera igual y no, no pienso", añadió en técnico en rueda de prensa.

Como se recuerda, el cuadro del Liverpool está en Estados Unidos para su participación en la International Champions Cup 2018. Cayó frente al Borussia Dortmund, le ganó al Manchester City de Pep Guardiola y este sábado se medirá ante el United en el Michigan Stadium.