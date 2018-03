Si no se puede esta temporada con Neymar, Mohamed Salah puede ser ese crack que devuelva alegrías al Real Madrid. El delantero egipcio no deja de hacer goles, además de ser un jugador pegado a la banda, un puesto que necesita claramente la institución madridista para ‘sentenciar’ así que el fichaje de Bale no ha dado los frutos que se esperaban de él. Para ello, la dirigencia del Liverpool ha remetido su respuesta (200 millones de euros), a lo que Florentino Pérez trata de pagar esa cifra con la venta de dos jugadores que podrían salir en el próximo mercado.



Según medios españoles, el presidente del equipo español buscará convertir a Salah en el segundo jugador más caro del mundo con las ventas de Bale e Isco, que podrían traerle al Real Madrid unos ingresos de más de 120 millones de euros, con lo que el ‘Faraón’ podría ser más accesible para las arcas de un equipo que no ha invertido mucho en fichajes en las últimas temporadas. Es más, ha vendido más de lo que ha comprado, podría decirse tras la partida de Morata y la cesión de James Rodríguez al Bayern Munich por las próximas dos temporadas.



Salah es la actual Bota de Oro de la temporada y Liverpool no quiere perder un solo euro en cuanto a su venta. El egipcio, al punto que Klopp dice que se acerca a Messi, es la mejor inversión que han hecho los ‘Reds’ en su historia. Llegado de la Roma, y sin oportunidades en el Chelsea, el delantero se ha convertido en uno de los jugadores de referencia en apenas una temporada al mando del alemán. No solo anota a doquier, también se desmarca y genera jugadas, acorde al estilo de los de Anfield.



Por ello, ante los rumores del Real Madrid , el Liverpool habría tasado al atacante en una cifra superior a los 200 millones de euros. Así lo han asegurado medios ingleses, quienes indican que para los ‘Reds’, el precio de Mohamed debe ser superior al de Philippe Coutinho, por quien el Barcelona pagó 120 millones de euros más 40 en variables.