El relevo de Benzema: Moise Kean es ofrecido para jugar en el Real Madrid

Hace un par de meses se le consideraba una promesa; ahora puede ser mirado como una realidad. Con seis goles en 317 minutos jugados con la Juventus , Moise Kean comienza a interesar a los màs grandes de Europa. Su potencia, velocidad y habilidad natural como goleador han hecho que medios en España hablen de la posibilidad de que el italiano se convierta en el relevo de Karim Benzema para la próxima temporada. Las chances son muchas, dado que el atacante de 19 años acaba contrato con la ‘Vecchia Signora’ en 2020.



Su representante es Mino Raiola, quien hará todo lo posible para cotizar a su futbolista en el lapso de tiempo más breve. Con Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala y Mario Mandzukic en el camino, el futbolista no tendrá todos los minutos de juego que desea, cosa que sí le puede ofrecer Florentino Pérez y Zinedine Zidane, siendo el primer cambio de los madridistas de cara a la siguiente temporada. En ese sentido, y si no renueva con la ‘Juve’, Kean puede decidir no renovar con el club y esperar la propuesta que venga del Madrid u otro equipo.



Con Mariano Díaz, ‘Zizou’ no se siente del todo cómodo, sabiendo que es un delantero que no se encuentra al nivel de pasados atacantes de plan B como lo fue Álvaro Morata en su momento. En ese sentido, el ‘fichaje’ de Kean puede ser interesante en un plan y política de jóvenes promesas, así como de una buena cuota de goles para el 2019-2020.



El Real Madrid tan solo ha oficializado a Militao, mientras que hay un centenar de rumores en el mercado de pases de verano. Se ha postulado zagueros, mediocampistas como Christian Eriksen y ahora último el caso de Kean. Hay una gran lista de nombres para contratar.



