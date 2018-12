El entrenador del Barcelona , Ernesto Valverde , aseguró este viernes que el central colombiano Jeison Murillo , que llega cedido hasta final de temporada, "cumple con los requisitos" que se había marcado el club: al poder jugar inmediatamente, conocer LaLiga Santander y el fútbol europeo al máximo nivel.



"Nos hemos tenido que mover rápido. Urgía esta solución y nos ha salido bien, porque pensamos que es un gran jugador" , elogió Valverde, en rueda de prensa, al central colombiano cedido por el Valencia por lo que resta de la temporada.



El técnico español se mostró "contento con el fichaje de Murillo", sobre todo porque la voluntad del club, según aseveró, era traer "un jugador cedido para que no supusiera un gran gasto". Asimismo, el entrenador del Barcelona enfatizó que espera del futbolista de Cali que ayude a que no les marquen goles, "juegue bien y se integre cuanto antes en el grupo



"Si tuviéramos 100 millones de euros para poner encima de la mesa y traer un jugador que está jugando de titular... pero no era el caso. Eso no quita que confiamos en Murillo y en que podrá ayudarnos", sentenció el DT del conjunto 'Azulgrana'.