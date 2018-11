Neymar desea regresar al Barcelona , pese a que el brasileño no lo confirma. El seleccionado brasileño no se encuentra cómodo en París y preferiría una vuelta a LaLiga para volver a jugar al lado de Lionel Messi y Luis Suárez. Los planes, a veces no salen tal como se planea, por lo que ‘Ney’ debería ver ahora la estrategia para un regreso a Cataluña o a LaLiga. Así lo ha confesado su amigo y ex compañero del cuadro culé, Martín Montoya.



Martín Montoya, actual jugador del Brighton de la Premier League, le concedió una entrevista a Goal.com y ha confesado que cree que “ Neymar quiere volver al Barça porque se sentía cómodo y adaptado durante los tres años que estuvo en el club. Tuvo una maravillosa conexión con Luis Suárez y Messi, pero creo que es muy difícil para él regresar al Barça”.



Aun así, el futbolista considera que la transacción sería complicada porque “el PSG también es un gran equipo y no creo que le dejen irse fácilmente. Pagaron una gran cantidad de dinero por él y no creo que el Barcelona pague el mismo precio por él.”



El ex jugador culé también jugó para el Inter de Milán, rival de esta semana del Barça en Champions League. Montoya ve en el goleador Icardi el máximo peligro del equipo italiano para este partido, aunque da como favorito a los culés para levantar en esta edición ‘La Orejona’. Se viene un partido entre ambos equipos y veremos qué depara la novela de Neymar de cara a la próxima temporada. Será todo un culebrón.