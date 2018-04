Con la cabeza puesta en su recuperación para llegar a tope al Mundial de Rusia 2018 con la Selección de Brasil, Neymar no tiene claro su futuro en el PSG y mucho se ha especulado sobre un eventual interés y posible fichaje por el Real Madrid. Sin embargo, en medio de toda esta polémica, aparecería el actual presidente del Barcelona , Josep Maria Bartomeu , con una sorprendente declaración sobre el futuro del crack brasileño.



En una entrevista con 'El Larguero' de la cadena 'SER', el magnate del Barcelona habló de la posibilidad de que Neymar fiche por el Madrid la próxima temporada, alegando que "me gusta que los cracks jueguen La Liga. Que vaya donde él quiera. ¿Madrid? Creo que jugará en el PSG la próxima temporada", mencionó.

Pero también confesó que si pudiera volver al pasado, no dudaría en fichar nuevamente al brasileño. "Por supuesto volvería a fichar a Neymar otra vez. Lo disfrutamos varias temporadas y ganamos Ligas, una Champions. Este verano ya no, no sé que deben pedir por su fichaje. No creo que quieran venderlo", dijo Bartomeu, quien no desechó la posibilidad de un posible regreso de 'Ney' al Barcelona.



Una revelación más que sorprendente teniendo en cuenta la forma como el actual jugador del PSG abandonó al conjunto azulgrana el verano pasado. No obstante, Bartomeu reconoció que la salida del brasileño obligó al Barça a transformar su estilo de juego.



"Hemos cambiado desde la temporada pasada porque se ha ido Neymar. El tridente era algo espectacular y su ausencia ha obligado a variar", mencionó el presidente del Barcelona, que no pudo ser ajeno al buen fútbol mostrado por Neymar con la azulgrana.



Neymar jugó en el Barcelona por cuatro temporadas y disputó un total de 186 partidos, en los que marcó 105 goles y asistió en 65 oportunidades, hasta ser protagonista del traspaso más caro en la historia del deporte rey, cuando PSG pagó una suma de 222 millones de euros por su pase.