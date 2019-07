"No es feliz": el agente que llevó a Neymar al PSG y ahora reconoce su error

Fue la pieza fundamental en la Operación Neymar que hizo el PSG en el 2017 por el astro brasileño, quien era parcialmente feliz en el Barcelona , pero se dejó encandilar por la megaoferta que hizo el club parisino. Siempre fue el sindicado por los culés de que su estrella se fuera. Ahora, Pini Zahavi, el agente israelí que hizo posible el fichaje más caro en la historia del fútbol, reconoce su error.

" Neymar no es feliz en París", comentó el agente de 75 años en una entrevista en el Journal du Dimanche, donde avivó más la tensión que desde hace ya algunas semanas se vive en el club parisino. El '10' brasileño no ha dejado de mostrar su intención de irse de Francia, generando reacciones de consideración por parte del director deportivo del PSG, Leonardo, o del propio presidente del club, Nasser Al-Khelaifi. Hasta el mismo Tuchel opinó al respecto para convencerlo de que se quede.

Hasta el momento, el PSG ha reconocido que no existe una oferta formal por el astro brasileño, pero la intención de su salida está. En las últimas horas, se conoció de un posible trueque con el Real Madrid, quienes confirmaron la salida de Gareth Bale y podrían intercambiar figuritas.

El Barcelona, por lo pronto, está a la expectativa. Si bien no han dicho públicamente que no lo quieren o sí, Eric Abidal, director deportivo del club catalán, declaró que con Griezmann completaron los seis delanteros que querían. Pero, con alguna posible venta, ese espacio podría llenarse con Neymar. Falta poco más de un mes para que todos los libros de pases se cierren y alguna gran novedad se podría dar en Europa.

Por otro lado, Neymar viajará con el PSG a China, desmintiendo los rumores de que no lo haría en un acto de rebeldía. Obligado o no, el brasileño será partícipe de la gira, pero eso no es determinante. El PSG tendrá su primer partido oficial contra el Stade Rennais a principio de agosto. Su presencia en ese duelo dará luces de lo que será su futuro.

