Neymar dejó Barcelona la temporada 2017/18 para firmar por PSG, dejando con la boca abierta a más de uno. Desde aquel momento, la relación entre el brasileño y el club se resquebrajaron y se pensó que nunca cabría la posibilidad que regrese al club. Hoy las cosas parecen cambiar.

Tras el partido entre Brasil y Uruguay por la fecha doble FIFA, un periodista uruguayo se acercó al jugador y le preguntó sobre la posibilidad de volver al cuadro azulgrana. ' Ney ' solo atinó a sonreír y seguir caminando.

En Can Barca parecen no tener mal sabor con la posibilidad. Pep Segura, director deportivo del club, ha concedido dos entrevistas en los últimos días en las que no niega la opción de la llegada de Neymar.

"Si creemos que pese a la afrenta que nos hizo, debe ser él, será él", dijo Segura en La Vanguardia.

Para Barcelona es importante. Los jugadores y directivos no ven con mala cara la noticia. Lo que preocupa es la afición. Las constantes "bombas" de noticias hicieron que estos se escandalicen pero los goles y buena publicidad podrían ayudar.