Neymar quiere irse de la Ligue 1. De eso no cabe duda, pese a que el futbolista siempre asegura que se encuentra contento en París con sus compañeros del PSG. El brasileño desea regresar a La Liga en donde tenía un papel más protagónico y, en ese sentido, el Real Madrid y el Barcelona han mirado en su baraja la posibilidad de incorporarlo para el 2018. Si Florentino Pérez tiene el presupuesto, los catalanes han dado el primer paso en acercamiento.



¿Cómo así? En el partido de Brasil-Camerún en Londres, André Cury, asesor del Barcelona en materia de fichajes, fue visto al lado del padre de Neymar en uno de los palcos de Milton Keynes, en donde ‘Ney’ terminó saliendo lesionado al minuto 5 del partido. ¿De qué pudieron haber conversado? Es difícil saberlo, según medios españoles, aunque lo cierto es que Cury trató de mantenerse alejado lo más posible de los rumores de un fichaje.



Cury también se reunió con el padre de Neymar y el hijo del futbolista, David Lucca, en los entrenamientos en la sede del Arsenal, por lo que una posible oferta del Barcelona puede venir en camino para el regreso de ‘Ney’ al lado de Lionel Messi y Luis Suárez.



Tanto André Cury como el padre de Neymar, de todas formas, intentaron mantenerse discretos y evitar en todo momento los focos de la prensa para no alimentar más estas especulaciones y para no tener que dar más desmentidos ante los micrófonos de los periodistas. Barcelona sigue en su camino para mirar al astro brasileño de vuelta.



¿Cuánto costaría el regreso de Neymar? Se habla de ofertas de 222 millones de euros, lo que había costado su cláusula de rescisión, hasta los 300 millones. Todo depende si se confirma que existe una cláusula en su contrato entre el crack y los dirigentes del PSG.



André Cury y Neymar estuvieron reunidos en Londres. (Foto: EFE) André Cury y Neymar estuvieron reunidos en Londres. (Foto: EFE)