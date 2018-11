Neymar se ofrece al Barcelona. Los culés sonríen con la posibilidad de que el brasileño regrese al Camp Nou. Al hincha no le molesta cómo se fue a Francia porque – finalmente – fue a jugar a la Ligue 1 y no al Real Madrid u otro equipo potente de Europa, que haya hecho afrenta a los catalanes en la Champions League. En ese sentido, mientras ‘Ney’ esboza una sonrisa cuando le preguntan sobre un posible regreso, Barcelona tampoco niega su intención de ficharlo.



Hasta hace poco, era imposible el regreso de Neymar a Cataluña, aunque ahora parece abrirse una puerta para el delantero del ‘Scratch’. Pep Segura, director deportivo del club, ha concedido dos entrevistas en los últimos días en las que no niega está opción. "Si creemos que pese a la afrenta que nos hizo, debe ser él, será él", indicó Segura en La Vanguardia.



El factor principal con el que cuenta el Barça es el deseo de Neymar de regresar al Camp Nou. La institución lo sabe. Tanto en los despachos como en el vestuario y en ambos lugares la predisposición es buena. El tema es que el Barcelona debería abonar los 222 millones que se pagó por su cláusula, por lo que – a manera de negociaciones – no habría retorno, aunque el Barza tampoco habría de quejarse por las inversiones hechas en los últimos años.



Mientras tanto, papá Neymar sigue a lo suyo. Cada temporada va ofreciendo sin ningún rubor a su hijo a los grandes clubes europeos. Lo hizo cuando estaba en el Barcelona y siguió con la misma táctica nada más aterrizar en París. Neymar ya se ofreció al Barcelona el pasado verano y ahora ha vuelto a hacerlo con tal de irse a la liga francesa. El padre hace siempre la misma jugada, ofrece a su hijo al mejor postor y el precio va aumentando. ¿Volverá a Cataluña?