Tenía la maleta lista: ¡Barcelona quiso evitar el viaje de Neymar a China con el PSG!

El PSG no quiere vender a Neymar , pero el Barcelona no se rinde. Tras la llegada de Griezmann, el brasileño se ha convertido en el máximo anhelo de los catalanes en este mercado de fichajes al punto que le pidieron que no fuera a China de gira con el equipo francés.



Según publica 'Soccerlink', el Barcelona quiere bajar el precio de Neymar y en este semana no encontró mejor forma que pedirle, a través de unos intermediarios, que no participara del tour del PSG por Asia. De esa forma, su transferencia sería mucho más fácil.

A pesar de que Neymar 'muere' por volver a jugar por el Barcelona, no escuchó los consejos que llegaron desde Camp Nou. Tal como informa la citada fuente, el brasileño busca no meterse en más problemas. Ya los tiene con el PSG y no quiere empeorar la situación con sus patrocinadores.



Neymar dejó el Barcelona por 222 millones de euros. (Getty) Neymar dejó el Barcelona por 222 millones de euros. (Getty)

PSG no lo vende

De acuerdo a 'Mundo Deportivo', el PSG le ha comunicado al Barcelona en las últimas horas que no va a vender a Neymar. En París no se dejan deslumbrar ni por los millones de euros ni por los jugadores que a cambio ofrecen desde Les Corts.



Eso sí, el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, le ha pedido a su par del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, que le avise si finalmente se replantea la salida de Neymar.

