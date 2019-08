"Nuestras peticiones no han sido aceptadas": Leonardo revela secretos de la 'Operación Neymar-Barcelona'

Neymar y Barcelona parece ser una novela de nunca acabar, aunque todo se definirá en horas. Este 2 de septiembre cierra el mercado de fichajes en España y Francia, por lo que solo queda este fin de semana para definir si el traspaso se dará o no. Leonardo, director deportivo del PSG , explicó este viernes las posibilidades.

"La primera vez que recibimos una propuesta del Barça por Neymar fue el día 27 de agosto. No ha habido nunca un acuerdo que acepte nuestras condiciones" , reveló el brasileño, revelando que las conversaciones son formales desde este inicio de semana, no desde hace un mes como explicaban algunos medios.

"La negociación no está rota pero no hay acuerdo porque nuestras peticiones no han sido aceptadas. Estamos abiertos a hablar de jugadores pero no hay acuerdo. La posición del PSG y de Neymar siempre ha estado clara: si llegaba una proposición satisfactoria podría marcharse pero no es el caso" , agregó.

Le Parisen informó esta semana que la propuesta del Barcelona pasa por sacrificar a Ivan Rakitic, siendo vendido al PSG, y a Ousmane Dembélé en modo de cesión; sin embargo, con las declaraciones de Leonardo nos damos cuenta que no son del agrado del cuadro parisino.

Valverde cansado del tema Neymar

Ernesto Valverde , evitó hablar sobre el posible fichaje de Neymar por el Barcelona , mostrando su deseo de que finalice el mercado de verano. "Tengo muchas ganas de que llegue ese día (el fin del mercado) y que descansemos todos y sepamos cómo está todo", afirmó en rueda de prensa.



"Del tema de Neymar no tengo nada más que decir, es un jugador de otro equipo, respetamos a los otros rivales y ya veremos qué es lo que ocurre", añadió Valverde, que reiteró su malestar con que el mercado siga en marcha cuando ya ha empezado la temporada. "Si el mercado se hubiera cerrado no estaríamos en esta situación, y es un poco incómodo, sí, lo tengo que reconocer", añadió.



