''Si Neymar está en el mercado y lo necesitas, no piensas en el pasado'': leyenda del Barza se pronuncia

Voz autorizada. El excapitán del Barcelona y de la selección de España, Carles Puyol , animó este lunes al conjunto 'culé' a lanzarse a por el fichaje de Neymar Jr. esta temporada, ya que "si éste está en el mercado y lo necesita", no deberían a ponerse a pensar "en lo que pasó hace unos años". Recordemos que el astro brasileño no atraviesa por su mejor momento futbolístico en PSG, y estaría meditando seriamente en irse de Francia.



Así lo aseguró Puyol en unas declaraciones efectuadas durante la presentación de un torneo solidario de pádel en el Real Club de Polo, en el que hizo pareja con el expresidente barcelonista Joan Laporta. El excapitán azulgrana consideró que si el Barça considera que Neymar es un jugador válido para su proyecto no debe pensar en la forma en la que se marchó.



"Todos los jugadores, cuando toman una decisión, creen que es la mejor y cuando la tomó, estaba convencido de ello. Neymar es un grandísimo jugador que puede marcar diferencias", insistió Puyol, quien comentó que los dos últimos años y por las lesiones "no ha podido desarrollar todo su fútbol", pero está convencido de que el brasileño "tiene todavía mucho que dar al fútbol".



En cuanto a Antoine Griezmann, Puyol está convencido de que si acaba fichando por el Barça "la afición estará" con el francés y "en cuanto marque un gol, todo el mundo le va a querer". También aseguró que si los 'culés' consiguen firmar a estos dos delanteros, el equipo azulgrana saldrá ganando, porque "los grandes jugadores son compatibles" y se trata de "buscar un equilibrio", faceta para la que el entrenador es el responsable.



