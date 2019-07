Buenas noticias para Neymar: desde el Barcelona aprueban su regreso al Camp Nou

El jugador del Barcelona Rafinha Alcántara defendió el regreso de Neymar al club azulgrana , ya que considera que pocas veces vio una conexión futbolística como la que mostraron el brasileño, el argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez.



En el acto de la Alcantara Family Fundation celebrado en Barcelona, el centrocampista hispano-brasileño habló abiertamente sobre un hipotético fichaje del ahora jugador del Paris Saint-Germain por el club azulgrana.



" ¡Qué venga Neymar! Me encantaría que viniera porque lo que vi con Neymar, Messi y Suárez lo vi pocas veces. Me gustaría tener la oportunidad de poder vivirlo de nuevo", afirmó al ser preguntado por el hipotético interés del Barcelona en el brasileño.



La temporada del centrocampista azulgrana ha estado marcada por la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha que padeció el pasado noviembre.



Tras perderse dos tercios de la temporada, Rafinha recibió hace pocos días el alta médica de esta lesión y, en las última semanas, se ha especulado sobre la posibilidad de que pueda fichar por otro equipo en el mercado estival.



"Tengo contrato con el Barça. El año pasado tenía la misma situación y seguí en el Barça. Tengo contrato con el Barça y estoy muy tranquilo", recordó.



No obstante, subrayó que su objetivo es gozar de minutos: "Yo quiero jugar al fútbol", dijo- y señaló que en su carrera se ha adaptado bien tanto en el fútbol español como italiano. EFE

