Todo tiene su motivo: la razón por la que Neymar no estaba en lista y suena en Barcelona

Neymar no fue incluido en la lista de convocados del PSG frente al Inter de Milán en el amistoso entre ambos conjuntos en China. Mientras que el conjunto parisino no ha emitido comunicado alguno sobre la situación del delantero brasileño, en Barcelona y otros lados de España aumentan los rumores sobre una salida rumbo a Camp Nou en el mercado de fichajes. ¿Neymar se encuentra en mal estado físico o sigue lesionado para no jugar contra los italianos?



De acuerdo al médico de la Selección de Brasil, Rodrigo Lasmar, Neymar puede entrenar a la par con sus compañeros. Y lo está haciendo. ¿Puede jugar? En teoría podría hacerlo en un duelo de carácter amistoso, pero – según medios españoles – el atacante no lo hace en forma de rebeldía para hacer todo lo posible para llegar al Barcelona en la próxima temporada.



Sin una participación en la gira asiática, la cotización de Neymar puede que baje y el Barcelona vea más factible su fichaje en la negociación con el PSG. Por ahora los parisinos se remiten a los 300 millones de euros y los catalanes tan solo pueden hacer trueques con algunos futbolistas, no teniendo esa suma para el presente mercado de fichajes. Es más que caro.



Desde Barcelona se estudian todas las vías posibles para hacer el trueque ya y juntar a Neymar con todas las figuras que ya tienen los catalanes en la plantilla. ¿Podrá darse ese golpe? ‘Ney’, por ahora, tan solo cumple con lo establecido por el PSG: entrenar y entrenar.



