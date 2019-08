Neymar más cerca del Bernabéu: Real Madrid cree que PSG volverá a rechazar al Barça y espera llamada ganadora

Todo hace indicar que el Barcelona seguirá insistiendo en el fichaje de Neymar hasta el último día del mercado. A pesar de los múltiples 'no' que han recibido en Camp Nou, Bartomeu no pierde la esperanza de tener al brasileño de vuelta y ya alista una nueva oferta con la que espera tumbar al Real Madrid.



Por muy grande que sea, en Valdebebas hay confianza de que el PSG vuelva a rechazar a los azulgranas. Según Josep Pedrerol, Florentino Pérez cree que el 'compadre' no tiene suficiente dinero para afrontar la operación y fracasará nuevamente en el intento.



"Messi tiene razón en estar preocupado... en el Madrid creen que el PSG dirá otra vez 'no' al Barça, que la última oferta será de nuevo insuficiente. Creen que el Barça no tiene dinero para afrontar la operación y confía en que el PSG llame sí al Madrid para desbloquear la situación", dijo el periodista en 'Jugones'.

De acuerdo a 'Sport', la nueva oferta del Barcelona por Neymar al PSG consiste en ofrecer más dinero, quizá 200 millones de euros para pagarse en plazos, y un par de jugadores que serían del agrado de Tuchel y Leonardo. ¿Aceptarán los franceses o terminarán dándole la razón al Real Madrid?

Mientras tanto, Zidane no da pistas

Zinedine Zidane no dio pista alguna sobre el interés en incorporar a Neymar. No respondió tampoco a las preguntas sobre el tema, y expresó solo su deseo de que "llegue el día 2 para terminar con todo esto".



"Los jugadores que tengo son los que están aquí. Hasta el día 2 puede pasar de todo como en todos los clubes. Alguno se puede ir y alguno venir. Quiero que llegue el día 2 para que estas preguntas no se hagan más. Estamos centrados en el partido del sábado", dijo Zidane.

