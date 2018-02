Tiene que conformarse con ser el segundo en la temporada, y en toda la vida. Por más que Neymar cambie de equipo o de estilo de juego, no podrá comparársele con Lionel Messi. Uno es un extraordinario futbolista, el otro es un extraterrestre salido de la película de Space Jam. Las palabras no son una opinión de este medio, sino parecen salidas de la boca de Thierry Henry cuando se hizo la comparación entre ambos jugadores. Para el galo, ‘Ney’ nunca podrá equiparar el juego de Leo por más que gane el Mundial en Rusia 2018. Así es el fútbol.



“No sé si Neymar se fue del Barcelona para no estar a la sombra de Messi. Lo que sí puede decir es que cualquier futbolista está a la sombra de Messi. Si ‘Ney’ no quiere estar a su nombra, lo más recomendable es que cambie de deporte”, declaró el ex jugador culé a la cadena de Sky Sports, luego del partido entre el Barcelona y Chelsea por la Champions.



Henry lo ha vivido en carne propia. Llegado del Arsenal como uno de los mejores futbolistas del mundo, el francés tuvo que convertirse en un acto de reparto tras el progreso de Messi. En ese entonces, Leo era el amor y señor del regate. Su velocidad, aceleración y habilidad en el uno contra uno, lo hacía uno de los atacantes más impredecibles. Ahora, sin embargo, es distinto. Leo ya no se despliega tanto y su fútbol es más táctico y letal en ese lapso de tiempo.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Depor)

Si hace nueve años un gol decisivo de Iniesta en Stamford Bridge, el 'Iniestazo', metió al Barcelona en la final de la Liga de Campeones, el martes fue Leo Messi quien enmudeció ese mismo estadio para arrancar un valioso empate 1-1 frente al Chelsea.



"Messiazo", "La historia se repite" o "Milagro en Londres", son algunos de los títulos de la prensa española este miércoles, destacando cómo el tanto del argentino rescató al Barça cuando iba perdiendo 1-0 en la ida de los octavos de final de esta Champions.



"Nos llevamos un buen resultado porque íbamos perdiendo", admitió el técnico azulgrana, Ernesto Valverde, tras un encuentro en el que Barça dominó el balón, pero adoleció de profundidad ante el muro defensivo de los 'blues'.



Iniesta y Messi aprovecharon el único error defensivo de bulto de los locales para hacer un empate que da aire al equipo azulgrana para la vuelta.



"Fue un partido muy cerrado. Cometimos un error y, como sabe todo el mundo, si cometes un error contra jugadores de la talla de Messi, Iniesta o Suárez lo acabas pagando", dijo el técnico del Chelsea, Antonio Conte, después del partido.