¿Cómo lo ves? La postura de Iniesta sobre el regreso de Neymar al Barcelona para el 2019

De la vuelta de Neymar al FC Barcelona se ha dicho mucho: que ya hubo reunión entre las partes, que el brasileño volverá en 2020, que Leo Messi lo pidió y mucho más. Sin embargo, un crack mundial de la talla de Andrés Iniesta simplemente ve remoto el regreso del crack sudamericano a Camp Nou.



En entrevista a RAC 1, el ahora volante del Vissel Kobe opinó que no ve posible la vuelta de Neymar al FC Barcelona. Eso sí, el 'Cerebro' elogió el fútbol de Iniesta y confesó que es un jugador a que cualquier club le gustaría tener.

“Personalmente, veo difícil que pueda volver, pero en el fútbol se han visto cien mil cosas. Si volviese, yo siempre he dicho que hace años y actualmente es uno de los mejores jugadores del mundo. Y a qué equipo no le gustaría tenerlo. Pero me cuesta visualizarlo en el Barça", expresó Iniesta.

¿Regresa al FC Barcelona?

Medios europeos han apuntado que desde hace unos meses, Neymar mostró su arrepentimiento por haber fichado por el PSG. El jugador no se siente cómodo en Francia porque no encontró en el campeonato la exigencia que esperaba. Además, París no sería la ciudad en la que esperaba vivir.



Cabe recordar que Neymar llegó al PSG en el mercado de verano de 2017 desde el Barcelona por 222 millones de euros, cifra que lo convirtió en el fichaje más caro de la historia. No han pasado dos años y el brasileño parece tener todo hecho para irse de Francia.