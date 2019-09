¡Culpable eres tú! Neymar señala a Leonardo como el responsable de su frustrada salida al Barcelona

Si hay alguien en la actualidad que es capaz de partir en dos a los hinchas del Barcelona con su posible vuelta al Camp Nou, ese es Neymar. Pese a conocerse su ruptura con el PSG , el astro brasileño no pudo hacer maletas y mucho menos poner rumbo a la que en algún momento fue su casa tras dos temporadas para el olvido en Francia. El astro brasileño lo intentó, pero las negociaciones no prosperaron y el '10' conoce el por qué.



Según pudo dar a conocer este martes el medio brasileño 'UOL Esporte', Neymar le echa toda la culpa de la frustrada operación a nada más y nada menos que a Leonardo, director deportivo del PSG. El exjugador del Santos cree que su compatriota fue quien evitó su regreso al Camp Nou y tiene claro que su relación con él es ahora irreconciliable.



Asimismo, la citada fuente señaló que para Neymar, Leonardo es el máximo responsable de que las negociaciones con el Barcelona nunca llegaran a nada. Como se recordará, fueron varias las veces que los emisarios del cuadro 'Azulgrana' viajaron a Francia para concretar el traspaso, pero nunca se llegó a nada. En la operación se mencionaron los nombres de varios pesos pesados del Barza como monedas de cambio, pero todo fue en vano.



Neymar lloró por no fichar por el Barcelona

Neymar no tomó de la mejor forma la noticia de su frustrada llegada al Barcelona en el mercado de fichajes 2019. El brasileño estaba muy ilusionado con volver a jugar al lado de Lionel Messi y Luis Suárez, sin embargo, el PSG le puso todas las trabas posibles y ha tenido que resignarse con seguir en París por una temporada más.



Según el periodista Quim Domenech, el exjugador del Santos recibió la mala noticia el último sábado, 48 horas antes del cierre del mercado y rompió en llanto. No solo por no volver al Barcelona, también porque lo condenaban a permanecer en un lugar que ha sido su pesadilla en las dos últimas temporadas.

► ¿Lleva a su ex en el corazón? No convenció, Barcelona lo 'borró' y ahora le dedica un sentido mensaje



► Un gran gesto: DT de España ofreció dejar su puesto si Luis Enrique decide volver a ser el seleccionador



► FC Barcelona: la sorpresiva salida que casi sufre en el último día del mercado de fichajes



► El fichaje frustrado del Real Madrid tira de ironía: "Ojalá pudiera decidir mi futuro como en el Football Manager"