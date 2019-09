¡Puro, puro chantaje! Neymar puso condición al Barça para olvidar los 43 millones de euros que le deben

► Otro escándalo salpica a Messi: DT de Sudán también denunció amaño en 'The Best' y mostró pruebas [FOTO]



Neymar y el FC Barcelona fueron a juicio este viernes tras no llegar a un acuerdo de última hora para poner fin a su litigio por una prima salarial no liquidada íntegramente tras la estruendosa marcha del astro brasileño en 2017 al París Saint Germain.



Según el programa 'Què t'hi jugues?' de la 'Cadena SER', en la conciliación previa, Neymar y su defensa se mostraron dispuestos a olvidar los 43 millones de euros que le deben siempre y cuando, el club azulgrana dejase por escrito un compromiso de ficharlo en un futuro no muy lejano.



El brasileño dejó en claro que tiene intenciones de volver al FC Barcelona pronto. Sin embargo, los representantes legales del club azulgrana no aceptaron la condición de Neymar ya que según la parte demandada, no existe tal deuda con el brasileño. Sin acuerdo, el juicio de este viernes era inminente.

Neymar llegó al PSG en 2017 (Getty)

Neymar no asistió al juicio

Esperado en medio de una gran expectación mediática, Neymar no acudió este viernes a la sede judicial, constató la AFP, pese a que el jueves viajó a Barcelona e, incluso, colgó una foto en su Instagram con algunos amigos, entre ellos el jugador barcelonista Arthur Melo.



No era el regreso esperado por el astro de 27 años, que intentó durante todo el verano volver a vestir de azulgrana. El culebrón centró el mercado de fichajes, aunque las múltiples ofertas del Barcelona no consiguieron convencer al club parisino.



Las dos partes estaban convocadas en el juzgado a las 7h30 GMT para un acto previo de conciliación que se alargó casi tres horas. Después de múltiples charlas y reuniones, los abogados no alcanzaron un acuerdo de última hora por lo que será un juez quien resuelva las demandas cruzadas por una prima acordada en 2016, cuando el jugador renovó su contrato con el FC Barcelona hasta 2021.



