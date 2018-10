Neymar quiere volver al FC Barcelona en 2019. Ese es el rumor del mercado de fichajes del que más se ha hablado en los últimos días. Según 'Mundo Deportivo', el brasileño podría vestirse de azulgrana nuevamente tras vivir una decepción en el PSG. Sin embargo, el vicepresidente el club, Jordi Cardoner, ha puesto paños fríos al asunto.



El directivo del FC Barcelona negó que en Camp Nou estén moviendo los hilos para repescar al brasileño en 2019. "En la junta del Barça nadie se ha planteado la posibilidad de recuperar a Neymar, a día de hoy es una cuestión ante la que no se puede dar respuesta porque nadie la ha valorado", dijo en la cadena SER de Cataluña.

“Fue él quien se marchó. Una cosa muy diferente sería que nosotros no hubiésemos creído en él y ahora quisiésemos recuperarlo, pero no es el caso. En todo caso, si se diera la situación, tendríamos que hablarlo en junta, pero hasta ahora no se ha dado el caso", agregó el directivo del FC Barcelona sobre Neymar.



Los motivos de Neymar para volver a Barcelona

Según 'Mundo Deportivo', Neymar siente que ha perdido el rol principal en el PSG ante el crecimiento imparable de Kylian Mbappé, quien está camino a convertirse en líder del equipo y también llegó como campeón del mundo. Se fue para dejar de ser la sombre de Messi, pero ni en París lo ha logrado.



Finalmente, el nivel pobre de la Ligue 1 y las otras competiciones oficiales de clubes en Francia no motivan para nada a Neymar, quien también interesa al Real Madrid desde hace mucho tiempo.