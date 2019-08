Neymar a FC Barcelona: PSG y 'culés' acuerdan la inclusión de dos jugadores por el fichaje de brasileño

Si hay alguien en la actualidad que es capaz de dividir en dos a los hinchas del Barcelona con su posible vuelta al Camp Nou ese es Neymar. Luego de conocerse su ruptura con el PSG , el astro brasileño podría finalmente hacer maletas y cambiar de aires de nuevo tras dos temporadas para el olvido en Francia y poner rumbo a la que en algún momento fue su casa. No obstante, su traspaso será una tarea más que complicada y la interna del cuadro 'blaugrana' ya empezó a mover sus fichas por el '10'.



Este martes fue un día clave. Miembros del Barcelona y del PSG se dieron cita en una cumbre en París que tenía como fin sentar las bases de lo que sería el traspaso de Neymar en este mercado. Si bien es cierto que el brasileño aún sigue siendo parte de la plantilla del campeón francés, el cuadro 'culé' está tranquilo con las negociaciones puesto ya se habría acordado usar a Philippe Coutinho e Iván Rakitic como canje para abaratar el traspaso.

Ante la negativa del Barza de incluir a Ousmane Dembélé o Nelson Semedo, finalmente se decidieron por darle vía libre de escape a Coutinho y Rakitic, este último debido a un petición del director deportivo del PSG, Leonardo, que se decanta por el juego del croata. No obstante, ahora el reto está en ponerse de acuerdo en cuanto al monto que percibirían los parisinos. ¿Lograrán hacerlo? Lo cierto es que conforme pasan los días, cada vez se va aclarando más el panorama entorno al regreso de 'Ney'.

Como es bien sabido, el secretario técnico del Barcelona, Eric Abidal viajó este martes a París para negociar con el PSG por Neymar, según confirmaron algunas fuentes de la prensa de la entidad azulgrana, que ya no esconde el interés por la vuelta del delantero brasileño, una vez que el club francés ha decidido ponerlo en el mercado.



Es así que Abidal encabeza la comitiva azulgrana en tierra parisinas, que completa el directivo Javier Bordas y el intermediario, ahora en nómina del Barça, André Cury, que ya participó en la contratación de Neymar en 2013.



En cualquier caso, el Barcelona insiste que el viaje de Abidal, Bordas y Cury no es más que otra toma de contacto con el PSG para tratar la situación del internacional brasileño. Y que no se prevé ni mucho menos, que esta reunión sea definitiva para cerrar un acuerdo por el jugador en las próximas horas.

