''Neymar se equivocó al irse'': voz autorizada del Barza habló de su fichaje y no lo da por perdido

El exfutbolista brasileño Rivaldo opinó este sábado que "Neymar nunca tuvo que haber salido del Barcelona " , y que "se equivocó" al marcharse de la formación azulgrana, pero consideró que aún queda tiempo para que vuelva a fichar por el equipo catalán. Así lo manifestó al atender a la prensa durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la escuela del cuadro 'culé' en Santo Domingo, construidas en el campus de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) de la capital dominicana.



Al ser cuestionado sobre quién pierde más, si el jugador o el Barza, al no materializarse la vuelta de su compatriota al equipo catalán por la falta de acuerdo entre su directiva y la del PSG, Rivaldo respondió que "los dos" salen perdiendo. Los parisinos han asegurado por boca de su director deportivo, Leonardo, que "hasta el momento" no ha habido un acuerdo con el Barcelona por Neymar, aunque no descarta que se alcance antes del final del mercado de fichajes, el próximo lunes.



Asimismo, una fuente del Barça confirmó ayer a EFE que el club rechaza la propuesta del PSG y no realizará más ofertas, a la espera de si el club parisino rebaja sus pretensiones, que consistían en un pago de 130 millones de euros y una cesión de Ousmane Dembélé, además de dos traspasos, los de Ivan Rakitic y Jean Clair Todibo. Las cartas están sobre la mesa, y ahora tal parece que solo queda esperar por el desenlace final de esta novela de verano.



Neymar ya comunicó al PSG que se queda

Tras varias idas y vueltas, más de una propuesta, rumores y pedidos indirectos de las tres partes, Neymar no se moverá del PSG , al menos esta temporada. Según L'Equipe, el brasileño decidió detener las conversaciones con el Barcelona y seguirá unido a su equipo para lo que continúa de este curso. Con ello, el sueño de gran parte de la afición culé se esfuma, así como también para el principal impulsor de la vuelta de 'Ney', Lionel Messi.



El astro brasileño conoció por parte del club azulgrana que las conversaciones para su retorno a Cataluña no llegaron a buen puerto, que la posición del PSG se mantenía firme y ninguna oferta les convencía. Según indica el mismo medio, el Barcelona se lo hizo saber este viernes, por lo que el brasileño decidió parar las conversaciones entre ambos clubes.

