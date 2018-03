Primero se hablaba de su fichaje al Real Madrid; ahora se comenta de su lesión que lo dejaría fuera del partido más importante de la temporada para el PSG. Llegó a París a cambio de 222 millones de euros y su ausencia en el Parque de los Príncipes puede compararse a la de un Ferrari que compite en la Fórmula 1 sin un motor de última generación. Neymar querría operarse, en Francia lo persuaden para que juegue infiltrado, mientras que en Brasil se comenta de profecía de un vidente que había dicho que el jugador se lesionaría gravemente.



Se llama ‘Carlinhos’ y concedió una entrevista a la periodista Fernada Neme de ‘Tribuna Norte’ de Brasil en donde aseguraba que Brasil iba a llegar a lo máximo a las semifinales del Mundial de Rusia 2018 , así como Neymar iba a perderse la Copa del Mundo a causa de una lesión. Por el momento, el delantero brasileño se encontraría de baja entre seis a ocho semanas, pese a que en París no se dice nada del tiempo que estaría de para. Mucho hermetismo.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

Por otro lado, en una noticia que llega desde la Ligue 1, el delantero del Lyon Mariano Díaz, destacó el gran ambiente que vive Francia con el partido entre el PSG y el Real Madrid, pendiente en las últimas horas de la lesión del brasileño Neymar, del que duda que pueda jugar.



"Si tiene realmente una fisura no creo que pueda jugar y si no puede jugar va a ser una baja importante en ataque para el PSG. Se le puede complicar más la eliminatoria sin un jugador como Neymar. Es la pieza clave", dijo Mariano en una entrevista concedida a la Agencia EFE.



Mariano Díaz, uno de los futbolistas más importantes del Lyon, procedente de la cantera del Real Madrid, considera a su exequipo favorito.



"Me decanté por el Real Madrid que es el campeón y creo que se va a clasificar. El Parque de los Príncipes es un campo complicado pero el Real Madrid en la Champions siempre está muy fuerte", insistió Mariano.



El futbolista del Lyon recordó la facilidad con la que el PSG saca adelante sus partidos en su campo. "Es un campo complicado donde siempre golean. Pero tampoco han tenido allí un rival tan fuerte como el Real Madrid. El Real va, además, con una ventaja y está en buena línea en los últimos partidos". Estamos a solo unos días de la final.